​С 12 по 15 января в Рыбинске будет проходить финал Кубка России по шорт-треку. В состязаниях примут участие более ста сильнейших спортсменов из 17 регионов страны.

В составе команды Ярославской области – участница олимпиад в Ванкувере и Сочи Ольга Белякова, бронзовый призер финала Кубка Европы – 2015 в многоборье Дмитрий Доколин, бронзовый призер чемпионата России 2015 года в эстафете Никита Барташук, победитель международных соревнований EVO-CUP, бронзовый призер финала Кубка России 2015 года Дарья Розмахова.

Место проведения соревнований – дворец спорта «Полет».

Вход свободный.

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