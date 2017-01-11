​В этом году на территории Ярославской области в четвертый раз пройдет серия полумарафонов, участие в которых смогут приять все желающие. Проект «Бегом по Золотому кольцу – 2017» серии «RussiaRunning» будет реализован в семи городах региона с мая по сентябрь.



1 мая забег состоится в Тутаеве, 20 мая – в Угличе, 27 мая – в Мышкине, 3 июня – в Переславле-Залесском, 5 августа – в Рыбинске, 2 – 3 сентября – в Ярославле, 30 сентября – в Ростове.



В этих же городах полумарафоны проходили годом ранее. На дистанции вышли около 18 тысяч человек из 15 стран мира. Кроме того, забеги были организованы в Костроме.



На этот раз в календарь проекта, размещенный на его официальном сайте, также включены мероприятия в Москве и Сергиевом Посаде.



Регистрация участников начнется 25 января.