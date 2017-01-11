​11 января врио губернатора области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с представителями Воздушно-десантных войск и Министерства обороны России по вопросу размещения 299-го парашютно-десантного полка в пределах Ярославля. Глава региона напомнил, что во время визита министра обороны Российской Федерации обсуждались технические возможности по дислокации полка.



– Вы знаете, что у Ярославской области многовековые военные традиции, – сказал Дмитрий Миронов. – И размещение воинской части в регионе – приоритетный вопрос, мы готовы его обсуждать, а также сделать все необходимое, чтобы процесс реализации данной идеи проходил успешно.



В течение последних месяцев рабочая комиссия воздушных войск совместно с департаментом имущественных и земельных отношений региона проделали большую совместную работу. В результате удалось прийти к единому мнению по месту размещения воинской части.



– Сейчас необходимо со стороны Министерства обороны начать процесс оформления земли и передачи ее в пользование. Процесс не быстрый. Вопрос о формировании 299 полка будет рассматриваться на коллегии Министерства во второй половине февраля, – отметил заместитель командующего воздушно-десантных войск по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.