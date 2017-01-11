|В поселке Бурмакино Некрасовского муниципального района построена новая станция очистки и обезжелезивания воды. Ее запуск позволил улучшить качество воды, поступающей из местной артезианской скважины в частный жилой сектор и значимые социальные учреждения – больницу и гериатрическое отделение.
Модернизация системы водоочистки и повышение качества питьевой воды отнесены главой региона Дмитрием Мироновым к числу приоритетных направлений экологической работы. В настоящее время в Ярославской области разрабатывается программа под рабочим названием «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» на период до 2021 года. В ее рамках планируется модернизировать все очистные сооружения на протяжении Волги в границах региона на основе применения самых современных технологий. На реализацию проекта планируется потратить более 3,5 миллиарда рублей.
– Конечная цель этой программы – качественная питьевая вода и модернизация системы очистки стоков, а это здоровье людей. Это главное, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
Напомним, на декабрьском заседании Государственного совета РФ Президент Владимир Путин отнес реку Волгу к числу общенациональных объектов, сбережение и оздоровление которых необходимо для решения экологических проблем.
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вчера, 15:15
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