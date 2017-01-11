|11 января директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев и временно исполняющий обязанности военного комиссара Ярославской области Александр Верховинин приняли участие в совещании с Национальным центром обороны РФ, на котором были подведены итоги осеннего призыва. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.
Из Ярославской области по итогам осеннего призыва в армию отправились более 900 новобранцев. Из них 20,3% имеют высшее образование, 32,3% – среднее профессиональное.
870 молодых людей (89,5%) попали в части, дислоцированные на территории Западного военного округа. Призывники из Ярославской области не направлялись для прохождения службы в горячих точках.
Отсрочку от службы получили 2855 юношей, большинство (94,6%) – для продолжения образования.
Установленная Генеральным штабом Вооруженных сил РФ норма призыва граждан на военную службу выполнена в полном объеме.
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вчера, 17:45
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