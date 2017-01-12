​Первый форум из серии форумов активных граждан «Сообщество», ежегодно организуемых Общественной палатой Российской Федерации, в 2017 году состоится в Ярославле. Об этом 12 января на пресс-конференции в Москве сообщил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.



Форумы «Сообщество» проводятся во всех федеральных округах РФ. Ярославль был выбран площадкой, представляющей ЦФО. Первый окружной форум «Сообщество» 2017 года в нашем регионе запланирован на 1 – 2 марта.



Главными темами ярославского форума станут волонтерство, работа общественных наблюдательных комиссий и исполнителей общественно полезных услуг.



Форум активных граждан «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форумы проводятся Общественной палатой РФ с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Ранее Центральный федеральный округ на форумах представляла только Москва, где с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина прошли итоговые форумы 2015 и 2016 годов.