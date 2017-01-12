|Врио губернатора Дмитрий Миронов дал поручение руководству Тутаевского района о проведении централизованного перерасчета оплаты за услуги, которые были недопоставлены населению из-за январских аварий. В настоящее время вопрос решен, соответствующие договоренности с ЯГК и Ярославским областным единым расчетно-кассовым центром достигнуты.
– Обычно ресурсоснабжающие компании проводят перерасчет за недопоставленные услуги только на основании личных заявлений от потребителей. Когда это касается локальных отключений, жители могут самостоятельно решить вопрос. Но когда без ГВС остается город или поселок, мы просто обязаны подключиться, – сказал Дмитрий Юнусов. – Хочу подчеркнуть, что с жителей нужно снять расходы не только за отсутствующие в январе ресурсы, но и за тепло ненадлежащего качества.
Напомним, в начале месяца жилой фонд в правобережье Тутаева на четыре дня остался без горячего водоснабжения. Температура теплоносителя в отопительной системе также упала до уровня, не соответствующего нормативному.
В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, с 7 по 10 января оплата за ГВС и отопление взиматься не будет. Там, где приборы учета установлены, сетевикам поставлена задача: найти решение и сделать перерасчет.
В поселке Константиновский, где в новогодние каникулы также произошла авария, плату за отопление и ГВС взимать не будут за один день – 8 января.
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