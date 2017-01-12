​Правительством области утверждены новые границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в Ростове: ансамблей Ростовского кремля, Спасо-Яковлевского и Авраамиева монастырей.



Установлены особые режимы использования этих земель, а также требования к градостроительным регламентам в границах данных зон. Они будут учтены в генеральном плане и правилах землепользования и застройки города.



Ранее на этих территориях действовали нормы, утвержденные еще в 1980 году, которые устарели и не соответствовали действующему законодательству. Новый проект разработан по заказу органов местного самоуправления Ростова и позволит обеспечить выполнение требований по государственной охране объектов культурного наследия.