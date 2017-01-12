|До 30 января на портале народного Правительства Ярославской области проходит рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в новый состав общественного совета при региональном департаменте образования. Зарегистрированы 27 кандидатов, из них 6 – члены прошлого состава совета.
Ознакомиться с биографиями кандидатов также можно на портале народного Правительства. В новый состав войдут 11 человек.
– Для нас очень важно, чтобы в общественный совет вошли грамотные и с активной гражданской позицией специалисты, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Мы стараемся сделать региональную систему образования максимально открытой и постоянно привлекаем общественность к решению актуальных вопросов. Предыдущий состав общественного совета активно участвовал в обсуждении приоритетов развития системы образования, введения пятидневки в учебных заведениях, правил поступления в первые классы. Советом даже были подготовлены изменения в законодательство в части приема в образовательные организации. Такая совместная работа позволяет повышать эффективность нашей деятельности и оперативно реагировать на проблемные ситуации.
Срок полномочий предыдущего состава общественного совета, проработавшего более трех лет, завершился 31 декабря 2016 года.
Общественный совет при департаменте образования является постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Одна из основных его задач – участие в общественных обсуждениях вопросов, касающихся деятельности департамента. Благодаря активной позиции совета была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в дошкольных и общеобразовательных организациях Ярославской области. Планируется реализация данного проекта в профессиональных организациях региона.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:45
27 просмотров
2017.01.12 С 19 по 26 февраля в Ярославской области пройдет фестиваль «Главная Масленица страны»2017.01.12 С 15 января начнется профилактическая операция «Снегоход»2017.01.12 Проблемы развития АПК обсудили участники специально созданной экспертной группы 2017.01.12 Дмитрий Миронов дал поручение руководству Тутаевского района провести перерасчет за услуги ЖКХ за январь2017.01.12 Школы и детские сады получили финансирование в соответствии с графиком