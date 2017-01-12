|Вчера школам и детским садам региона из областного бюджета было перечислено более 770 миллионов рублей на необходимые выплаты педагогическим работникам, в том числе годовые премии, а также взносы в внебюджетные фонды. Значительная часть суммы поступила в Ярославль: 176 миллионов выделено школам города и 173 миллиона – дошкольным учреждениям. Эту ситуацию лично контролировал врио губернатора Дмитрий Миронов.
– Все учителя и воспитатели получат заработную плату и премию за 2016 год в соответствии с графиком – он предусматривает ее выдачу в январе, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Имеющаяся у образовательных учреждений кредиторская задолженность также будет погашена.
Ирина Лобода отметила, что по школам и детским садам Ярославля существовала задолженность в размере 9,6 миллионов рублей по выплатам, в том числе годовым премиям, а также взносам в внебюджетные фонды за ноябрь. 11 января эти деньги также были перечислены образовательным учреждениям.
Как отметила в целом Ирина Лобода майские указы Президента по повышению заработной платы педагогическим работникам в Ярославской области выполняются с опережением. Средняя заработная плата за 2016 год в Ярославле составила 27265 рублей, что на 6,6 процента выше показателя, закрепленного в соответствующей дорожной карте.
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