​Врио губернатора Дмитрий Миронов дал поручение руководству Тутаевского района о проведении централизованного перерасчета оплаты за услуги, которые были недопоставлены населению из-за январских аварий. В настоящее время вопрос решен, соответствующие договоренности с ЯГК и Ярославским областным единым расчетно-кассовым центром достигнуты.



– Обычно ресурсоснабжающие компании проводят перерасчет за недопоставленные услуги только на основании личных заявлений от потребителей. Когда это касается локальных отключений, жители могу​т​ самостоятельно решить вопрос. Но когда без ГВС остается город или поселок, мы просто обязаны подключиться, – сказал Дмитрий Юнусов. – Хочу подчеркнуть, что с жителей нужно снять расходы не только за отсутствующие в январе ресурсы, но и за тепло ненадлежащего качества.



Напомним, в начале месяца жилой фонд в правобережье Тутаева на четыре дня остался без горячего водоснабжения. Температура теплоносителя в отопительной системе также упала до уровня, не соответствующего нормативному.



В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, с 7 по 10 января оплата за ГВС и отопление взиматься не будет. Там, где приборы учета установлены, сетевикам поставлена задача: найти решение и сделать перерасчет.



В поселке Константиновский, где в новогодние каникулы также произошла авария, плату за отопление и ГВС взимать не будут за один день – 8 января.