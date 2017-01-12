​Сегодня в Мышкине прошло выездное заседание экспертной группы по вопросам развития агропромышленного комплекса. Цель совещания – выявить и сформулировать основные проблемы сельскохозяйственной отрасли, а также попытаться найти пути решения проблем. Встречу провел руководитель группы – директор местной Мышкинской птицефабрики Григорий Лугузинский.



– Основная проблема, с которой сталкиваются как мелкие производители, так и крупные, – это сбыт. Мы считаем, что в этом деле важен централизованный подход. Также нужно прорабатывать вопрос субсидирования кредитных ставок, необходима и поддержка отдельных направлений отрасли, – отметил Григорий Лугузинский. – Сельскохозяйственные предприятия – это своеобразный мотор развития районов.



Среди экспертов в сфере АПК глава Мышкинского района Анатолий Курицин, депутат областной Думы Борис Окладников, а также представители различных сельхозпредприятий региона: птицефабрик «Волжанин» и «Ярославский бройлер», рыбоводного завода «Ярославский», холдинга «АгриВолга», племзавода «Родина» и других. Кроме того, на сегодняшнем совещании присутствовали представители общественных организаций и ассоциации фермерских хозяйств.



Взаимодействие предприятий, по мнению собравшихся, важный шаг на пути к успеху. Например, растениеводческим организациям могут быть полезны животноводческие. Они могут поставлять удобрения. Развитие производства в конечном итоге будет способствовать повышению качества жизни на селе в целом.



Для того чтобы узнать, как живут мышкинцы, была организована целая экскурсия. Участники экспертной группы проехали по городу и побывали на одном из старейших предприятий района – местной птицефабрике. В 2011 года она была полностью модернизирована. Предприятие более чем с полувековой историей, как отметили участники выездного совещания, в настоящее время отвечает самым высоким требованиям.



Все выработанные сегодня предложения впоследствии будут учтены при разработке новой региональной программы – стратегии развития региона «10 точек роста». Напомним, комплексный план социально-экономического развития области поручил региональному Правительству разработать врио губернатора Дмитрий Миронов.