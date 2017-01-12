|На территории Ярославской области с 15 января по 1 марта 2017 года пройдет профилактическая операция «Снегоход». Об этом сообщил начальник Инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов.
– Начинается период интенсивного использования снегоходов, которые находятся в собственности у физических лиц, – пояснил Кайгородов. – Неправильная эксплуатация этих машин может привести к несчастным случаям. Поэтому мы будем проверять, имеется ли технический осмотр техники, зарегистрировано ли оно, имеет ли владелец удостоверение тракториста-машиниста или отметку о разрешении на управление машинами данной категории.
Всего на территории Ярославской области в 2016 году зафиксировано 2690 снегоходов, что на 200 единиц техники больше, чем в 2015 году. Рейды пройдут в местах массового катания на снегоходах: в акваториях Рыбинского водохранилища, рек и озер области.
В профилактической операции примут участие государственные инженеры- инспекторы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники районов области, сотрудники ГИМС МЧС России по Ярославской области, УГИБДД УМВД России по Ярославской области, Ярославского межрегионального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и инспекторы департамента лесного хозяйства Ярославской области.
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