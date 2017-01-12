|12 января заместитель председателя Правительства Максим Авдеев провел совещание, на котором обсудили концепцию фестиваля «Главная Масленица страны». В этом году принято решение вывести мероприятие на новый уровень, что позволит создать комплексный туристический продукт.
– Этот праздник пройдет по всей территории области. Не обойдет собой ни один из городов,– сказал Максим Авдеев. – Каждый день в течение недели будет наполнен мероприятиями различного характера для разных групп населения.
Одно из новшеств этого года – «карта гостя». Это своего рода дисконтная карта, которая предоставляет различные скидки в пунктах общественного питания, магазинах и развлекательных комплексах, а также позволяет получить льготы в учреждениях культуры во время обозначенных в ней мероприятий. Это, по мнению организаторов, станет дополнительным стимулом для посещения ярославской Масленицы туристами.
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