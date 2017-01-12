|Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
На протяжении многих десятилетий ярославская пресса объективно отражала происходящие в регионе процессы, поднимала значимые проблемы, помогала выстраивать диалог между властью и обществом. В публикациях районных, областных, федеральных газет находили отражение ключевые события в истории края, всего нашего Отечества. И даже сегодня, в эпоху телевидения и Интернета, значимость печатного слова по-прежнему велика.
Дорогие друзья! Спасибо вам за ответственное отношение к своей работе, профессионализм и гражданскую позицию! Уверен, вместе мы сможем многое сделать для жителей Ярославской области!
Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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