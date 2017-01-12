Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!



На протяжении многих десятилетий ярославская пресса объективно отражала происходящие в регионе процессы, поднимала значимые проблемы, помогала выстраивать диалог между властью и обществом. В публикациях районных, областных, федеральных газет находили отражение ключевые события в истории края, всего нашего Отечества. И даже сегодня, в эпоху телевидения и Интернета, значимость печатного слова по-прежнему велика.



Дорогие друзья! Спасибо вам за ответственное отношение к своей работе, профессионализм и гражданскую позицию! Уверен, вместе мы сможем многое сделать для жителей Ярославской области!



Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на профессиональном поприще!



Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов