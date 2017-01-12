Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

На протяжении многих десятилетий ярославская пресса объективно отражала происходящие в регионе процессы, поднимала значимые проблемы, помогала выстраивать диалог между властью и обществом. В публикациях районных, областных, федеральных газет находили отражение ключевые события в истории края, всего нашего Отечества. И даже сегодня, в эпоху телевидения и Интернета, значимость печатного слова по-прежнему велика.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ответственное отношение к своей работе, профессионализм и гражданскую позицию! Уверен, вместе мы сможем многое сделать для жителей Ярославской области!

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на профессиональном поприще!

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
11 просмотров
2017.01.13 Дмитрий Миронов дал поручение руководству Тутаевского района провести перерасчет январских счетов за услуги ЖКХ
2017.01.12 С 19 по 26 февраля в Ярославской области пройдет фестиваль «Главная Масленица страны»
2017.01.12 С 15 января начнется профилактическая операция «Снегоход»
2017.01.12 Проблемы развития АПК обсудили участники специально созданной экспертной группы
2017.01.12 Дмитрий Миронов дал поручение руководству Тутаевского района провести перерасчет за услуги ЖКХ за январь