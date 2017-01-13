​В 2017 году изменилась структура органов исполнительной власти Ярославской области.



Создан и с 1 января приступил к работе департамент экономики и стратегического планирования. Он выполняет функции, которые ранее были возложены на управление стратегического планирования Правительства региона.



Также 1 января образована контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области. Ей переданы функции управления по противодействию коррупции Правительства региона в части контроля в сфере закупок за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Кроме того, КРИ будет выполнять функции комитета финансового контроля департамента финансов Ярославской области.



Приступило к работе агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области, которое с 1 января получило функции по обеспечению деятельности мировых судей региона, ранее реализуемые управлением судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ярославской области. Исключение составляет работа по содержанию (включая санитарно-гигиенические мероприятия), техническому обслуживанию, ремонту и охране помещений судебных участков мировых судей Ярославской области. Эти функции переданы ГКУ ЯО «Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий».



Кроме того, с 1 января в ряде органов исполнительной власти прошла реорганизация. К агентству по физической культуре и спорту присоединено упраздняемое агентство по делам молодежи. Структура переименована в департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.



К департаменту жилищно-коммунального комплекса присоединен упраздняемый департамент энергетики и регулирования тарифов. Структура переименована в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.



К департаменту информатизации и связи Ярославской области присоединено упраздняемое агентство по государственным услугам Ярославской области.



К департаменту охраны окружающей среды и природопользования присоединен упраздняемый департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области.



Изменения в структуре органов исполнительной власти также происходили в декабре.



К департаменту промышленной политики был присоединен упраздняемый департамент инвестиционной политики. Структура переименована в департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.



Агентство по туризму было переименовано в департамент туризма Ярославской области, а региональная инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области.



Функции упраздняемых органов исполнительной власти области переданы их правопреемникам.



Постановление Правительства области № 1028-п "О реорганизации органов исполнительной власти Ярославской области"