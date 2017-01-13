​В Брейтовском районе стартовал новый проект по исследованию затопленных территорий бывшего Мологского края. Он посвящен исчезнувшим под водой святыням.



К работе приступила разведывательно-водолазная команда под руководством подводного исследователя, лауреата премии «Человек года» Русского географического общества Константина Богданова. Проект направлен на изучение Рыбинского водохранилища в наиболее интересных с исторической точки зрения участках Мологского и Рыбинского уездов.



Исследования начались в селе Ветрено на местной базе водных видов спорта. Первые погружения проведены в месте, где располагалась бывшая дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна. Она была затоплена в 1940-х годах. Водолазы обнаружили остатки самого дома, кирпичных дорожек, а также аркады набережной. Все это они зафиксировали на видео. Своими впечатлениями от увиденного поделился редактор сайта «Наш Брейтовский район» Андрей Тутариков.



– До старта этого проекта я предполагал, что на дне Рыбинского моря лежат в лучшем случае кирпичи и остатки фундаментов... Но, когда увидел своими глазами на видео после погружения под воду хорошо сохранившиеся остатки усадьбы Мусиных-Пушкиных, был просто поражен! – рассказывает Андрей Тутариков. – История Брейтовского района, Ярославской области, Рыбинского моря благодаря этим людям раскрашивается совсем новыми красками и эмоциями. Начинается совершенно новый исследовательский, исторический, научный, культурный проект, который уже дает уникальные открытия. И их будет намного больше!



В дальнейших планах ученых – продолжение исследования села Ветрено, а также села Леонтьевского. Намерены изучить поисковики еще и территорию Югской Дорофеевой пустыни и деревни Осмерицы, где располагался когда-то кирпичный завод Ватутина. Результаты работы исследователи собираются оформить с применением современных мультимедийных технологий. По словам руководителя проекта Константина Богданова, есть идея снять и оформить обнаруженные объекты в формате 3D, выставив их затем на обозрение музейной публики.