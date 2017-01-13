​13 января в департаменте культуры состоялся брифинг, на котором сообщили о выделении более 6 миллионов рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Средства направлены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.



– По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы активно работаем с областным и федеральным бюджетом, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Регион уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия. И в этой связи надо отметить, что Спасо-Преображенский собор в Переславле особенно ценен, так как является самым древним целиком сохранившимся храмом Северо-Восточной Руси.



Работы на объекте проводятся с 2014 года и будут завершены к 2021-му. В настоящее время отреставрированы фасад и купол здания.



Спасо-Преображенский собор (1152 – 1157 гг.) – уникальный памятник древнерусского зодчества, с которым связаны важнейшие события в истории нашего государства: крещение Александра Невского и рукоположение в игумены преподобного Сергия Радонежского. Из собора, по сведениям искусствоведа Г.К. Смирнова, происходят икона Феофана Грека «Преображение» (в настоящее время – в Государственной Третьяковской галерее) и потир XII века (Оружейная палата Московского Кремля).



Собор служил усыпальницей переславских князей. Здесь были похоронены сын и внук Александра Невского – князья Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.