​По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. На заседании, в частности, обсуждались вопросы попадания ребенка, совершившего незначительное преступление или правонарушение, в криминальную субкультуру колонии или спецшколы.



В Правительстве Ярославской области проводится работа по развитию служб медиации, направленных на примирение несовершеннолетних правонарушителей с потерпевшими. Сегодня в области работают 44 такие службы.



– Службы медиации помогают подросткам исправлять свои ошибки, восстанавливать отношения со сверстниками, способствуют росту их способности к самоконтролю и пониманию своей ответственности, дают шанс не загубить свою жизнь в самом ее начале. Целью применения медиативного подхода в воспитательном процессе является формирование безопасной среды для ребенка, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.



Также в рамках работы по профилактике асоциального поведения детей и молодежи специалисты по разрешению конфликтов регулярно проводят мониторинг и анализ ситуаций в образовательных организациях, оценку психологической атмосферы и уровня взаимопонимания в детских и подростковых коллективах, организуют информационные и просветительские мероприятия для родителей, педагогов и обучающихся.



– Зачастую для того, чтобы уберечь несовершеннолетнего от преступления, необходимо просто разрешить конфликтную ситуацию, из которой сам он не может найти выхода. Сделать все возможное для этого – важнейшая задача для нас, – подчеркнул Виктор Костин.



На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством Президента РФ также был затронут вопрос особой, зачастую близкой к криминальной атмосфере в школах-интернатах. В Ярославской области в 2017 году в целях предотвращения конфликтов и асоциального поведения подростков планируется создание служб медиации в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях среднего профессионального образования, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.