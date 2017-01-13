​В 2017 году Ярославская область получит 50 миллионов рублей на строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в Рыбинском муниципальном районе в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Средства учтены в федеральном бюджете.



– Мы провели большую работу по включению объекта в список мероприятий для распределения субсидий в рамках федеральной целевой программы, и Министерство спорта РФ поддержало проект создания регионального центра, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – Создание центра позволит вывести спортивно-массовую инфраструктуру Ярославской области на принципиально новый уровень развития, обеспечит условия для массовых и профессиональных занятий спортом, проведения соревнований международного и всероссийского уровня. Мы надеемся, что этот объект станет федеральной площадкой для подготовки спортивного резерва, уникальной тренировочной базой для сборных команд регионов и России.



Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в «Демино» планируется осуществить в два этапа:



– 1-й этап (2017 год) – строительство биатлонного комплекса с реконструкцией существующего пресс-центра (создание олимпийского и паралимпийского тира, комнаты для хранения оружия и патронов);



– 2-й этап (2018 год) – установка систем наружного освещения, искусственного оснежения, реконструкция лыжероллерной трассы и продление лыжной трассы биатлонного комплекса.



Планируется, что на финансирование строительства центра будет направлено около 240 миллионов рублей. Из них 100 миллионов – средства федерального бюджета, около 113 миллионов – из областного бюджета и порядка 23 миллионов – из муниципального.



В настоящее время инфраструктура центра лыжного спорта включает в свой состав лыжероллерную трассу 3,75 км, сертифицированные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) лыжные трассы протяженностью 5 и 10 км, а также лыжный стадион с трибунами на около 7000 зрителей. Ежегодно здесь проводится порядка 70 – 80 значимых спортивных стартов, в том числе Деминский лыжный марафон серии Worldloppet, который входит в число 16 лучших марафонов в мире.