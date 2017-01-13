​Ежегодно порядка 250 жительниц Ярославской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, проходят профессиональное обучение за счет средств областного бюджета. На эти цели выделяется около 2,5 миллиона рублей.



За все время реализации мероприятия профессиональное обучение прошли более 1200 женщин. С 2017 года планируется вовлечь в процесс также такие категории граждан, как опекуны и родители-усыновители. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда.



Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью в Ярославской области реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации.