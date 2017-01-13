​В Ярославле начинается реставрация складов Крохоняткиных. 16 миллионов рублей на разработку научно-проектной документации на этот объект культурного наследия регионального значения выделено по федеральной целевой программе «Культура России».



Об этом 13 января рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. Она подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание сохранению историко-культурного наследия, и сообщила, что по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова активизирована работа по привлечению федеральных средств на эти цели.



– Подготовка проектной документации начнется в ближайшее время. После подготовки этого станет понятно, сколько средств необходимо на проведение непосредственно реставрационных работ, – добавила Марина Васильева.



Склады Крохоняткиных, построенные в 1890-е годы, в 2015 году были переданы Министерством обороны РФ Ярославскому музею-заповеднику в безвозмездное пользование. В дальнейшем планируются передача музею всего комплекса зданий в квартале бывшей Губернской гимназии и продолжение работ на объекте.







