​На проведение ремонтно-реставрационных работ в Спасо-Преображенском cоборе Переславля-Залесского из федерального бюджета будет направлено 6 миллионов рублей. Средства выделены в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом 13 января сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



– По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы начали масштабную работу по восстановлению объектов культурного наследия. Средства на ее проведение поступают как из областного бюджета, так и из федерального, – отметила Марина Васильева. – Спасо-Преображенский собор Переславля является самым древний целиком сохранившимся храмом Северо-Восточной Руси, и для нас очень важно сберечь его для потомков.



Спасо-Преображенский собор (1152 – 1157 гг.) – уникальный памятник древнерусского зодчества. С ним связаны важнейшие события в истории нашего государства: крещение Александра Невского и рукоположение в игумены преподобного Сергия Радонежского.



Собор служил усыпальницей переславских князей. Здесь были похоронены сын и внук Александра Невского – князья Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.