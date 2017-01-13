|Сегодня ребята из горушинской школы отпраздновали новоселье. Директор регионального департамента образования Ирина Лобода вручила им ключи от нового, недавно отремонтированного здания. Ранее оно принадлежало Даниловскому политехническому колледжу. Занятия в старой школе проходили в две смены, в ней не было ни спортзала, ни помещений для внеурочной деятельности и дополнительного образования. На небольшой площади знания получали более 80 детей.
– По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы проанализировали имущественную базу системы образования, – пояснила Ирина Лобода. – Помещение Даниловского политехнического колледжа не использовалось в полном объеме, поэтому совместно с главой Даниловского района была обсуждена возможность открытия здесь школьных классов.
Общая площадь нового здания составляет 1071 кв. м., в нем есть спортивный зал, раздевалки, пищеблок с обеденным залом, классные комнаты для внеурочной работы, кабинеты для психолога, логопеда, дефектолога. Учебное учреждение имеет два школьных автобуса.
Перед открытием школы в ней был выполнен ремонт: произведена замена электроосвещения и оконных блоков на ПВХ, сделана перепланировка помещений, смонтирован тепловой пункт и оснащен приборами учета и регулирования тепловой энергии установлены новые входные и межкомнатные двери, полы покрыты линолеумом. Приобретено новое оборудование для пищеблока и мебель для классных комнат. Всего на эти цели было потрачено 3,8 млн. руб.
– Нам ещё необходимо привести в порядок спортивный зал и коридоры в школе, закупить инвентарь, – рассказал глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов.
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