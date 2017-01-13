​Сегодня  ребята из горушинской школы отпраздновали новоселье. Директор регионального департамента образования Ирина  Лобода вручила им  ключи от нового, недавно отремонтированного  здания. Ранее оно  принадлежало Даниловскому  политехническому  колледжу. Занятия в старой школе проходили в две  смены, в ней не было ни спортзала, ни  помещений для внеурочной деятельности и дополнительного образования. На небольшой площади знания получали более 80 детей.

– По поручению  главы региона Дмитрия Миронова мы проанализировали имущественную базу  системы образования, – пояснила Ирина  Лобода. –   Помещение Даниловского  политехнического колледжа  не использовалось в полном объеме, поэтому совместно с главой Даниловского района  была обсуждена возможность открытия здесь школьных классов. 

Общая площадь нового здания составляет 1071 кв. м., в нем есть  спортивный зал,  раздевалки, пищеблок с обеденным залом, классные   комнаты   для внеурочной работы, кабинеты для  психолога, логопеда, дефектолога.  Учебное учреждение имеет два школьных автобуса. 

Перед открытием школы в ней был выполнен ремонт: произведена замена электроосвещения и  оконных блоков на ПВХ, сделана перепланировка помещений,  смонтирован тепловой пункт и оснащен приборами учета и регулирования тепловой энергии  установлены новые входные и межкомнатные двери, полы покрыты линолеумом. Приобретено новое оборудование для пищеблока и мебель для классных комнат. Всего на эти цели было  потрачено  3,8 млн. руб.

 

– Нам ещё необходимо привести в порядок  спортивный зал и коридоры в школе,  закупить инвентарь,  – рассказал  глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов.  

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
18:30
11 просмотров
2017.01.13 Из федерального бюджета выделены средства на реставрацию Спасо-Преображенского собора в Переславле
2017.01.13 В Ярославской области разработают проект реставрации складов Крохоняткиных
2017.01.13 В регионе будет организовано профессиональное обучение для опекунов и усыновителей
2017.01.13 Дмитрий Миронов: «Минспорт поддержал проект создания центра по лыжным гонкам и биатлону в «Демино»
2017.01.13 В области внедряются новые методы работы по примирению конфликтов в детской и подростковой среде