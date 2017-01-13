|Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны, болельщики!
Поздравляю вас с 60-летием ярославского ФК «Шинник»!
За прошедшие годы футбольный клуб стал настоящим символом нашего региона, обрел известность в России и за ее пределами. Он переживал взлеты и падения, но даже в самые сложные моменты работал на перспективу, воспитывал молодежь и укреплял спортивные традиции.
Сегодня «Шинник» преображается, постепенно решает накопившиеся за последние годы проблемы. И я уверен: наша команда впишет еще много ярких страниц в историю отечественного спорта, а юбилей клуба станет важной вехой в развитии футбола в Ярославском регионе.
Дорогие друзья! Желаю вам блестящих, выдающихся побед! Игрокам и тренерскому составу «Шинника» – новых вершин мастерства, менеджменту клуба – интересных идей и успехов в их воплощении, а всем болельщикам – ярких эмоций от талантливой игры!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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