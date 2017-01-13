​Уважаемые работники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области!



Поздравляю вас с Днем образования ведомства, в котором вы имеете честь служить!



Сегодня Следственный комитет Российской Федерации – одна из важнейших структур правоохранительной системы государства. И я благодарю сотрудников комитета за профессионализм, личное мужество и патриотизм, верность высоким идеалам справедливости.



Дорогие друзья! По долгу службы вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом. Ваша преданность избранному делу позволяет вам успешно расследовать самые тяжкие и сложные преступления. Изо дня в день вы противостоите экстремизму, терроризму, коррупции, не на словах, а на деле воплощая в жизнь принцип неотвратимости наказания.



Желаю вам новых успехов в служении на благо нашего великого Отечества!



Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!



Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов