|Уважаемые работники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области!
Поздравляю вас с Днем образования ведомства, в котором вы имеете честь служить!
Сегодня Следственный комитет Российской Федерации – одна из важнейших структур правоохранительной системы государства. И я благодарю сотрудников комитета за профессионализм, личное мужество и патриотизм, верность высоким идеалам справедливости.
Дорогие друзья! По долгу службы вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом. Ваша преданность избранному делу позволяет вам успешно расследовать самые тяжкие и сложные преступления. Изо дня в день вы противостоите экстремизму, терроризму, коррупции, не на словах, а на деле воплощая в жизнь принцип неотвратимости наказания.
Желаю вам новых успехов в служении на благо нашего великого Отечества!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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