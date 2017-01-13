​Фестиваль «Рождественская лыжня» собрал сегодня около 200 участников на Волжской набережной Ярославля. Мероприятие должно было состояться еще неделю назад, но было перенесено из-за сильных морозов.



Инициатива возрождения «Рождественской лыжни» принадлежит главе региона Дмитрию Миронову. Основная цель спортивного праздника – формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, к регулярным занятиям физкультурой среди жителей всех возрастов.



Старт гонкам дал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. Для мужчин была подготовлена дистанция длиной в 10 км, для женщин – 5 км, подростки прошли 2,5 км, а самые маленькие участники бежали дистанцию в 600 метров. Младшему лыжнику всего три года, и он с удовольствием принял участие в соревнованиях. Свою команду для лыжного забега представило и недавно открывшееся в Ярославской области отделение Российского движения школьников.



Для всех участников «Рождественской лыжни» были приготовлены дипломы и медали, а победителям торжественно вручили кубки. После обработки протоколов свои результаты и время прохождения можно будет узнать на сайте департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.