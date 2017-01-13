|15 января олимпийский чемпион Андрей Коваленко, двукратный чемпион России Андрей Малков, известный по выступлениям за многие команды Евгений Сапожков и тренер хоккейной школы "Локомотив-2004" Эдуард Тимашев провели мастер-класс для юных спортсменов из тутаевской ДЮСШ №4 и пришедших на встречу хоккеистов-любителей. Об этом ребята попросили врио губернатора Дмитрия Миронова во время состоявшейся в декабре встрече.
Собравшихся приветствовали первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин и и.о. главы администрации Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. Руководители отметили, что хоккей в традиционно популярен на тутаевской земле, и для увлеченных им ребят встреча с кумирами – это настоящий праздник и стимул для будущих спортивных достижений.
На тренировке, длившейся больше часа, именитые гости показали мальчишкам упражнения, формирующие выносливость, силу и ловкость, рассказали о тактических тонкостях и поведали о хитростях ведения игры. А после занятий, конечно, раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими.
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