​15 января главный футбольный клуб региона «Шинник» отметил 60-летие своего основания. Поздравительный адрес юбилярам направил врио губернатора Дмитрий Миронов. На открытой тренировке, которую команда провела в честь юбилея, его зачитал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.



«Ярославская земля справедливо гордится своими славными спортивными традициями. Огромный вклад в их формирование внес футбольный клуб «Шинник». В его истории были взлеты и падения, но ваша энергия, спортивное мастерство и преданность спорту сделали главное – сохранили клуб и его традиции, – отметил Дмитрий Миронов, поздравляя команду. – Сегодня у ярославского клуба, у замечательной команды «Шинник», ее руководства и наставников, верных почитателей и любителей футбола есть главное – уверенность в том, что, несмотря на «почтенный возраст» в 60 лет, «Шинник» будет развиваться, а на его полях вырастут новые поколения спортсменов, которые также будут радовать нас своими успехами и красивой игрой!»



От лица руководства области Виктор Костин пожелал членам клуба новых побед и свершений.



На открытую тренировку были приглашены все желающие. Звучали поздравления, истории из жизни команды. Перед собравшимися выступили ветеран «Шинника» Александр Хромов, чья жизнь неразрывно связана с командой, генеральный директор клуба Валерий Фролов, главный тренер команды Александр Побегалов, представители мэрии Ярославля. Болельщики вручили команде торт.



Справка



ФК «Шинник» основан 15 января 1957 года, до 1960 года носил название «Химик». Наивысшим достижением ярославского клуба в российской футбольной истории является 4-е место в Высшей лиге в 1997 году и выход в 1/2 финала Кубка России в сезоне 2003/2004 гг. «Шинник» дважды участвовал в еврокубках УЕФА (в Кубке Интертото) в 1998 и 2004гг. В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги, втором по силе, значимости и популярности дивизионе профессионального футбола России.