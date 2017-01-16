​24 января на проспекте Машиностроителей в Ярославле откроется новый многофункциональный центр с бассейном. Посещать его смогут все желающие. Кроме того, в центре будет работать ГУ ЯО «Спортивно-адаптивная школа», специализирующееся на реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов. Государственное учреждение создано по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова.



– Это уникальный спортивный комплекс, он максимально адаптирован для занятий физкультурой, в том числе – для людей с ограниченными возможностями, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Работа спортивно-адаптивной школы будет способствовать увеличению числа занимающихся спортом среди инвалидов, подготовке резерва для паралимпийских команд, даст возможность каждому реализовать потребность в занятиях физкультурой.



Многофункциональный центр предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрослых и детей, а также для проведения учебно-тренировочного процесса. Размер чаши плавательного бассейна составляет 25х11 метров, имеется возможность варьировать количество дорожек в зависимости от потребности. Кроме того, проектом предусмотрены тренажерный зал, оснащенный спортивным оборудованием последнего поколения, и целый комплекс необходимых вспомогательных помещений: раздевалки, душевые, санузлы, сушилки, гардеробы.



Государственное учреждение Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа» войдет в систему подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по паралимпийским, сурдолимпийским и иным видам спорта, востребованным у маломобильных групп населения и инвалидов.