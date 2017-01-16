​В новогодние праздники Ярославскую область посетило больше 110 тысяч туристов. Наибольшей популярностью пользовался исторический центр города, включенный в Список всемирного наследия Юнеско. Здесь, в самом сердце города, по предложению главы региона Дмитрия Миронова, были развернуты основные праздничные торжества. Советская площадь превратилась в одну большую Новогоднюю ярмарку. Огромная сияющая огнями ель, домики-шале со всевозможными сувенирами, подарками и угощениями, ледовый каток под открытым небом и сцена – все это позволило площади стать сказочным местом, привлекающим тысячи людей.



– В период проведения новогодних праздников Ярославль преобразился сказочно. И конечно, это положительно отразится на имидже города и области в целом. В туристических блогах и на различных порталах мы, наверняка, увидим много позитивных отзывов, – сказал председатель общественного совета при департаменте туризма Андрей Данилов. – И если политика проведения праздников с организацией таких масштабных ярмарочных гуляний в красиво оформленном городе будет продолжена, это приведет к еще большему потоку туристов. По крайней мере, потенциал таких мероприятий огромен.



Даже аномальные морозы не помешали праздничным гуляниям. А 6 и 7 января, когда были зафиксированы наиболее низкие температуры, Ярославль стал одним из самых востребованных у туристов городом, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. Именно здесь, согласно авторитетному сервису по бронированию гостиниц, предпочитали останавливаться туристы.



– В туристической отрасли я работаю достаточно давно, есть с чем сравнить. За эти новогодние праздники только нашей компанией обслужено около 600 туристов. И это неплохой результат, – сказал руководитель туристической компании Леонид Курцев. – Необыкновенное убранство города, а также новогодняя ярмарка стали своеобразным магнитом для гостей. Было бы здорово теперь этот успешный формат проведения праздника примерить и на организацию других событий, к примеру масленичных гуляний.



Пользовались спросом у гостей и другие города и села области. Так, много туристов побывали в селе Вятское, в 2015 году получившем статус «Самая красивая деревня». Большой наплыв гостей был и в музее «Ботик Петра Первого». В усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе посетителям предлагали узнать, как жили дети 100 лет назад. Здесь проводили интерактивную программу «Игры-потехи, забавы-утехи»: во что любили играть». В каждом районе можно было попробовать Ярославскую область, что называется, на вкус. И он был везде разным: соленым – как вятские огурчики, сладким – как ростовские наливки, хмельным­ – как переславский квас и ярославское пиво, ароматным – как волжская уха.



Много программ было предложено и для маленьких гостей. В Ярославле детей развлекали веселыми шутками и познавательными историями об исконно русских обычаях друзья Алеши Поповича. В Переславле-Залесском в «Доме Берендея» рассказывали о жизни представителей воинствующих племен, состоявших на службе у русских князей. В Ростове Великом в «Щучьем дворе» знакомили ребят с героем народной сказки Емелей. А в селе Кукобой участников «сказочных» маршрутов ждала встреча с Бабой Ягой.