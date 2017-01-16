​Ярославское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет принять участие в региональном историческом квесте, посвященном снятию блокады Ленинграда.



Квест-игра состоится 27 января в областном Центре патриотического воспитания. Команды по 5 – 7 человек, включая капитана, в понятной для молодежи форме обратятся к трагическим страницам отечественной истории.



Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, формирование в обществе, прежде всего среди молодых людей, уважительного отношения к событиям и героям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.



Для участия в квесте необходимо выслать в оргкомитет заявку на адрес электронной почты volontery.pobedy76_region@mail.ru не позднее 25 января до 18.00 включительно. Заявки, поступившие на почту позднее указанного времени, приниматься не будут.



График проведения мероприятия:



– 15.00 – 15.30 – регистрация команд (место регистрации – ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», ул. Советская, 19/11);



– 15.30 – открытие квест-игры;



– 15.50 – старт игры;



– 17.30 – окончание игры и подведение итогов.