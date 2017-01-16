​Региональное отделение Российского движения школьников готовит ряд ярких проектов в 2017 году. В Ярославской области организация работает с августа, и уже к концу года больше 200 ребят решили вступить в ее ряды. Пока в проекте участвуют несколько пилотных школ в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Гаврилов-Яме, Некоузском, Некрасовском и Ярославском районах.



– Сейчас наша деятельность направлена прежде всего на формирование активов РДШ, – рассказала координатор регионального отделения Елена Глухова. – Самые творческие, энергичные, коммуникабельные и позитивно настроенные школьники придумывают и организуют мероприятия, участвуют в съездах, конкурсах и конференциях, фестивалях. И, конечно, активисты привлекают других детей, не входящих в движение, к участию в наших проектах.



Работа Российского движения школьников проводится по четырем основным векторам: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления. По каждому из них созданы команды актива РДШ. Во время семинаров актива ребята могут поделиться своими идеями, защитить проекты и выбрать мероприятия, которые хотят организовать. Так, например, 28 января в Ярославле пройдет предложенный школьниками исторический квест «Блокада Ленинграда». Также в 2017 году буду реализованы разработанные подростками проекты «Чистый брегъ», игра-вертушка «Знаю, что делать!», видеоэстафета «Возведем мосты дружбы».



Справка



Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.



РДШ создано в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».



В Ярославской области первые 100 детей вступили в организацию 29 августа 2016 года. С момента создания в региональное отделение РДШ вступили детско-юношеские организации «Юнармия», «Юные друзья полиции» и «Содружество детей Ярославии».



Чтобы присоединиться к движению, школьник может обратиться к педагогу-организатору в своем учебном заведении или зарегистрироваться на сайте рдш.рф.