|Обнародован Дельфийский рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 год. Ярославская область – на 10-м месте.
Рейтинг составлен по итогам официального командного первенства XV молодежных Дельфийских игр России 2016 года и участия представителей субъекта РФ в составе национальной дельфийской сборной России на XI молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ.
Учитывалось, принимал ли регион национальные или международные Дельфийские игры, а также регулярность и уровень проведения в нем малых Дельфийских игр и отборочных туров. Кроме того, на место в рейтинге влияли достижения лауреатов разных лет, вклад в популяризацию Дельфийских игр и другие параметры.
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