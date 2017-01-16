​Обнародован Дельфийский рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 год. Ярославская область – на 10-м месте.

Рейтинг составлен по итогам официального командного первенства XV молодежных Дельфийских игр России 2016 года и участия представителей субъекта РФ в составе национальной дельфийской сборной России на XI молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ.

Учитывалось, принимал ли регион национальные или международные Дельфийские игры, а также регулярность и уровень проведения в нем малых Дельфийских игр и отборочных туров. Кроме того, на место в рейтинге влияли достижения лауреатов разных лет, вклад в популяризацию Дельфийских игр и другие параметры.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
18:15
16 просмотров
2017.01.16 Дмитрий Миронов поставил задачу проработать закон, направленный на решение проблем обманутых дольщиков
2017.01.16 Жители Угличского района предложили включить в программу «Десять точек роста» ремонт местного ДК
2017.01.16 Дмитрий Миронов дал поручение проработать закон, направленный на решение проблем дольщиков
2017.01.16 Упрощаются условия предоставления земельных участков инвесторам
2017.01.16 Российское движение школьников раскрывает таланты ярославских детей и подростков