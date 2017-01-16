​Обнародован Дельфийский рейтинг субъектов Российской Федерации за 2016 год. Ярославская область – на 10-м месте.



Рейтинг составлен по итогам официального командного первенства XV молодежных Дельфийских игр России 2016 года и участия представителей субъекта РФ в составе национальной дельфийской сборной России на XI молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ.



Учитывалось, принимал ли регион национальные или международные Дельфийские игры, а также регулярность и уровень проведения в нем малых Дельфийских игр и отборочных туров. Кроме того, на место в рейтинге влияли достижения лауреатов разных лет, вклад в популяризацию Дельфийских игр и другие параметры.