​В регионе должны действовать простые и понятные инвесторам механизмы предоставления земельных участков под реализацию социально значимых проектов. Такую задачу врио губернатора Дмитрий Миронов поставил перед Правительством региона на оперативном совещании 16 января.



– Один из факторов, сдерживающих процесс привлечения в регион новых инвесторов, – сложность процедур по получению земельных участков для реализации проектов, – отметил Дмитрий Миронов. – В 2015 году в Ярославской области был принят закон об их предоставлении без проведения торгов по решению главы региона. Однако реальных механизмов в документе не предложено. Поэтому он оказался не востребован инвесторами. Наша задача – добиться того, чтобы закон заработал.



Как доложил заместитель председателя Правительства Роман Колесов, планируется, что приоритетное право в дальнейшем получат инвесторы, реализующие проекты, оказывающие существенное влияние на развитие муниципальных образований и Ярославской области в целом. В числе требований – увеличение числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты. Кроме того, проект должен относиться к одному из 11 направлений, в числе которых развитие агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие научно-технической и инновационной деятельности и другие.



Процесс реализации проекта, от ходатайства на имя губернатора до заключения договора аренды земельного участка, будет занимать не более 46 рабочих дней.



Также предусматривается повышение ответственности руководителя предприятия (инвестора), получившего земельный участок: за невыполнение условий сотрудничества предусмотрено расторжение соответствующего соглашения.