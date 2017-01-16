​16 января на оперативном совещании в Правительстве области, которое провел врио губернатора Дмитрий Миронов, были подведены промежуточные итоги решения проблемы обманутых дольщиков.



– Хочу подчеркнуть, что эту тему мы обсуждаем не в первый раз, – сказал Дмитрий Миронов. – В октябре прошлого года мы рассматривали проблему дольщиков в расширенном составе с участием правоохранительных органов. Поэтому попрошу сделать акцент на динамике решения проблемы и анализе причин, которые привели к столь непростой ситуации.



Директор департамента строительства Светлана Жилкина сообщила, что в этом году в Ярославле уже введен в эксплуатацию один проблемный жилой дом ОАО «Ивановская домостроительная компания». Это позволило решить вопрос по более чем 200 дольщикам.



Кроме того, в первом квартале 2017 года в областном центре планируется достроить проблемные жилые дома ООО «ЯФСК» в 12-м микрорайоне Дзержинского района и ООО «Мариан строй» на улице Балтийской.



– В случае сохранения темпов строительства планируется ввести в эксплуатацию еще четыре дома, – добавила Светлана Жилкина. – Таким образом, в первом полугодии текущего года в планах достроить семь многоквартирных домов, возводимых с привлечением средств дольщиков.



Одним из наиболее проблемных сегодня является Ярославский район. Со значительными нарушениями первоначально заявленных сроков возводится целый ряд объектов долевого строительства в Кузнечихе, Липовицах, Щедрине. В отношении ООО «Альянс», работавшего в поселке Красный Бор, введена процедура конкурсного производства.



Глава района Татьяна Хохлова сообщила, что вопрос долевого строительства находится на ее личном контроле. Идет работа со всеми застройщиками, практически ежемесячно в администрации района проводятся собрания с дольщиками.



По поручению Дмитрия Миронова в настоящее время прорабатывается проект закона Ярославской области, направленного на стимулирование застройщиков, выразивших готовность достраивать проблемные жилые дома. Предусматривается предоставление им земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Комплексный подход позволит полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе.



В настоящее время на территории Ярославской области с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия строится 340 многоквартирных жилых домов. Из них проблемными являются 17, что составляет 5 процентов от общего числа.