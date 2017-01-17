Медицинская помощь становится более доступной. Теперь любой житель области, зарегистрировавшийся на портале gosuslugi.ru, может не только записаться к врачу, но и получить информацию об услугах, оказанных ему с 1 января 2017 года по полису ОМС. Сегодня директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов и заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Луганский побывали в поликлинике №2 города Ярославля и рассказали о введенных новшествах.



– Об определенных недоработках в сфере записи к врачу и информирования граждан через Интернет еще в сентябре прошлого года говорил глава региона Дмитрий Миронов, – отметил Михаил Городилов. – Мы провели большую работу в этом направлении и сегодня представляем новый сервис портала госуслуг. Расширен список специалистов, к которым можно записаться через Интернет. Кроме того, в электронном виде теперь можно получить данные об уже оказанных услугах по программе ОМС. Любой гражданин может зайти на портал и узнать, какие специалисты и когда с ним работали.



Чтобы получить информацию о медицинской помощи, оказанной за счет средств ОМС, пациенту нужно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. В перечне популярных услуг региона выбрать «Получение информации об оказанных медицинских услугах в Ярославской области». Все данные будут предоставлены в тот же день в режиме реального времени. В сообщении будут отражены такие сведения, как наименование организации и вид помощи, дата, специальность врача, стоимость услуги в системе ОМС. Информация будет направлена в личный кабинет гражданина.



Кроме того, была доработана услуга записи на прием к врачу: теперь по желанию пациента он может получать СМС-оповещения о записи или сообщения в личный кабинет портала госуслуг. Появилась возможность отменить запись, добавить напоминание в календарь и даже записать на прием другого человека. Для этого потребуется внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС.



– Сегодня в программе уже 112 регистратур в 48 организациях. В прошлом году на 20 процентов увеличилось количество людей, получивших явку именно таким способом, – рассказал Сергей Луганский. – На необходимость повышения доступности медуслуг указывал еще в прошлом году врио губернатора Дмитрий Миронов. Он особо подчеркивал важность существования электронных очередей в реальности, а не в докладах чиновников.



Тем, у кого нет возможности выйти в Интернет из дома, помогут специальные устройства – инфоматы. Они уже установлены почти в 40 медучреждениях области. Освоить их помогают волонтеры. По словам посетительницы поликлиники Елены Петровой, такой способ записи очень удобен. Ей удалось записаться к врачу, явок к которому в регистратуре уже не было.