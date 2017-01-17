Вопросы обеспечения безопасности мест для купания в период крещенских праздников обсуждались 17 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области. В Крещение спасательные службы региона будут работать в режиме повышенной готовности. На всех объектах массового купания в ночь на 19 января, а также весь день 19 января будут дежурить оперативные службы МЧС и ГИМС, сотрудники полиции. Будет организовано дежурство бригад скорой помощи.



– Большое количество жителей области будет отмечать Крещение, несколько тысяч человек традиционно окунаются в прорубь. Наша задача – обеспечить прежде всего безопасность и удобство людей в местах массового купания, – отметил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – В свою очередь, обращаемся с просьбой к населению: чтобы не произошло несчастных случаев, совершать погружения только в специально оборудованных местах, где будут дежурить специалисты.



На заседании комиссии Виталий Ткаченко дал поручение ГУ МЧС России по Ярославской области 18 января проверить с помощью беспилотников территорию региона для выявления вырубленных купелей. Полученные данные будут наложены на карту официально зарегистрированных иорданей с целью обнаружения несанкционированных мест массового купания.



На территории 12 муниципальных районов и трех городских округов области организованы 43 крещенские купели. В список разрешенных мест для массового купания попали только проруби, соответствующие необходимым требованиям. Толщина льда на водоеме должна составлять не менее 25 сантиметров, глубина – не более 1,5 метра, размер полыньи – 3 на 3 м. Иордань должна быть оборудована двумя лестницами с перилами – для спуска и для выхода, а также иметь освещение.



Чтобы избежать возможного травматизма и несчастных случаев, необходимо соблюдать очередность при совершении погружения, не создавать толпу. Запрещается приходить к иордани в нетрезвом состоянии и проносить с собой алкогольные напитки. Кроме того, запрещено купание детей без сопровождения взрослых.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на 19 января составит минус 8 – 13 градусов, при прояснениях – до минус 18 градусов, однако ожидаются снег и усиление ветра.