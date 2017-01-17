|Новым генеральным директором ФК «Шинник» стал Дмитрий Горин. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании совета учредителей футбольного клуба. Информацию о кадровых изменениях в «Шиннике» прокомментировал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.
– Дмитрий Горин – хорошо известный в футбольном мире человек. Он неоднократный чемпион России, чемпион Европы, обладатель Кубка страны, а также Межконтинентального кубка. Значительную часть своей карьеры посвятил развитию пляжного футбола, – сказал Виктор Костин. – Состоялась нормальная эволюционная смена руководства. Когда на место опытных отдавших своему делу много лет приходят молодые и грамотные специалисты.
Виктор Костин также сказал, что прежний руководитель Валерий Фролов остается работать в клубе на должности заместителя генерального директора:
– С самого начала прихода на пост руководителя области Дмитрий Юрьевич Миронов много внимания уделяет развитию массового спорта и спорта высших достижений. Если говорить о футболе, то главой региона поставлена задача, чтобы футбол стал по-настоящему массовой игрой. Мы должны сделать так, чтобы эта игра стала доступной и любимой у ярославцев.
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вчера, 17:30
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