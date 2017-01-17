​17 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области был рассмотрен вопрос эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



В рамках данной работы в 2016 году были проведены проверки состояния внутридомового газового оборудования более 35 тысяч квартир и более 5 тысяч домов.



Особое внимание проверяющие уделили жилью неблагополучных семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Только за последний месяц на территории области выявили 907 нарушений, больше половины аварийных ситуаций было устранено на месте. 264 собственника жилья получили предупреждения, в 168 случаях, представлявших угрозу безопасности граждан, пришлось отключить подачу газа вплоть до устранения выявленных нарушений.



Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко обратил внимание на необходимость системного подхода в вопросах организации работы по выявлению и устранению нарушений эксплуатации газового оборудования.



– Региональное Правительство держит на особом контроле каждый дом, каждую квартиру, где были выявлены нарушения, – отметил он. – Хочу обратить внимание органов местного самоуправления: по всем случаям вынесения предписаний необходимо проводить повторные проверки. И если нарушение не устранено, будем принимать решение об отключении газа. Обеспечение безопасности граждан – наша основная задача.