Сегодня на заседании совета учредителей футбольного клуба «Шинник» были приняты кадровые решения - новым генеральным директором назначен Дмитрий Горин, российский футболист - От главы региона Дмитрия Миронова поступило предложение – возглавить футбольный клуб «Шинник». Недолго думая, я сразу согласился. Я знал, какие в клубе проблемы и что делать, чтобы их решить. Первоочередные мои шаги – подготовка команды к сборам, которые пройдут в Турции и на Кипре. В ближайшее время решиться вопрос с выбором спонсора клуба, - рассказал Дмитрий Горин. Дмитрий Горин известен своими выступлениями за московские клубы «Дина» и «Спартак», а также за сборную России по мини-футболу. В составе московской «Дины» стал многократным чемпионом России и обладателем Кубка России, а на международном уровне трижды выигрывал Турнир Европейских Чемпионов и становился обладателем Межконтинентального кубка. В составе сборной России по мини-футболу Дмитрий Горин добился победы на чемпионате Европы по мини-футболу, а также завоёвывал бронзовые награды чемпионата мира и серебряные награды чемпионата Европы.