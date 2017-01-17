​Очередной полет легендарного российского путешественника Федора Конюхова отложен.



Отправиться в рекордный по длительности перелет на тепловом аэростате он должен был из Рыбинска. Здесь, на аэродроме Южный, уже было все готово к путешествию. Оно планировалось на вторую декаду января. Однако свои коррективы в эти планы внесла погода. Сначала старт отложили на наделю. Но и ближайший прогноз синоптиков не устраивает организаторов полета. Для такого путешествия необходима морозная и ясная погода, около минус 20 градусов.



Тем, кого заинтересовало это уникальное событие и всем поклонникам знаменитого путешественника остается только ждать. О новой дате старта будет объявлено за три дня до полета. Именно столько времени необходимо на подготовку.



Известно, что перелет должен начаться за час до рассвета. Задача – установить новый мировой рекорд, пролетев дольше 50 часов 39 минут. Именно такое время 20 лет назад на тепловом аэростате пробыли в небе представители Японии. Сложность состоит в том, что количество газа, которое воздухоплаватель сможет взять с собой в корзину, ограничено. Расходовать его придется крайне экономно. Вместе с Федором Конюховым в полет отправится и вице-президент федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.



Для жителей Рыбинска и гостей города, которые захотят стать свидетелями этого события, местные власти обещают организовать движение общественного транспорта, а также установить теплые шатры.