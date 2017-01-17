​Противодействие фальсификации истории России обсудили сегодня на заседании совета ветеранов. В нем приняли участие представители ярославских вузов, департамента образования, областного совета ветеранов, Ярославской епархии, Общероссийского народного фронта, департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, ДОСААФ и Общественной палаты Ярославской области.



– Необходимо проводить патриотические мероприятия не только среди школьников, но и среди студентов. Не разъяснять историю Великой Отечественной войны, а доносить ее через живые рассказы участников тех трагических событий, – подчеркнул председатель Ярославского областного совета ветеранов Александр Каменецкий.



В последнее время, как признали участники встречи, все чаще можно наблюдать попытки подмены и намеренного искажения исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Ветераны обсудили необходимость противостоять такому отношению к родной истории. Были определены основные направления данной работы. По мнению собравшихся, для защиты истории от фальсификаций необходимы и согласованная информационная политика, и активное вовлечение детей и молодежи в тематические мероприятия. В числе предложений, например, конкурс эссе о Великой Отечественной войне среди учащихся учебных заведений области.



– Тематика сочинений может быть самой разнообразной, начиная от воспоминаний очевидцев до более глубокой исследовательской работы. Это предложение было вызвано тем, что в последнее время появляются псевдоисторики, которые трактуют архивные документы по-своему, – пояснил председатель Общественной палаты Сергей Березкин.