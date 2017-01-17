​Перспективы развития гостиничного комплекса области обсуждали сегодня в региональном Правительстве. На совещании под руководством заместителя председателя Правительства Максима Авдеева собрались представители наиболее крупных отелей и гостиничных комплексов Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского и Углича.



– Мы уже достаточно погрузились в проблематику развития туротрасли в регионе, провели ряд встреч и совещаний с представителями турбизнеса, – отметил Максим Авдеев. – Настало время реальной работы и конкретных шагов. Впереди одно из важнейших с туристической точки зрения событий – Масленица. По поручению главы региона Дмитрия Миронова, праздник должен быть организован на самом высоком уровне. Поэтому предлагаю обобщить информацию по существующим проблемам отрасли и подвести некий итог, чтобы была возможность обойти все острые углы, найти ответы на наиболее актуальные вопросы.



По словам одного из представителей отельеров, директора гостиницы Юбилейная Игоря Сорокина, одной из важнейших является проблема загрузка отелей. Если 2008 году она составляла 70%, то сегодня – только около 50%. Причина – огромное количество объектов размещений эконом-класса – хостелов.



– Правительство области должно поддерживать тех, кто платит налоги, – отметил Игорь Сорокин. – Количество посетителей падает, уменьшается и сумма отчислений в бюджет.



Среди других проблем присутствующие отметили также большое количество проверок различных контролирующих структур. Максим Авдеев зафиксировал услышанное, и в свою очередь, порекомендовал собравшимся не затягивать с предстоящей аккредитацией, связанной с классификацией гостиниц. Для небольших отелей (до 50 мест) работа должна быть завершена в декабре этого года, для гостиниц с большей вместимостью – в конце следующего.



Кроме того, заместитель председателя регионального Правительства напомнил собравшимся, что в структуре областного правительства агентство по туризму было преобразовано в департамент. В нем уже создан и функционирует отдел внутреннего туризма, одной из основных задач которого является работа в направлении повышения уровня сервиса.