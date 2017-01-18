​За прошедшую неделю в Ярославской области зарегистрировано больше 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Почти половина заболевших – дети. Эпидпорог превышен на 40%. Карантинные мероприятия в регионе в связи с этим решено сохранить.



– В настоящее время для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. – Кроме того, для приема детей с ОРВИ и гриппом были перепрофилированы 32 койки в детском отделении клинической больницы №10. А для госпитализации детей от 15 до 17 лет и взрослых подготовлены дополнительные места в терапевтическом отделении рыбинской городской больницы №4. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах.



Как отмечают специалисты, рост заболевших вирусными инфекциями зафиксирован среди представителей всех возрастных групп. Так, заболеваемость маленьких детей (от нуля до 2 лет) превышает порог почти на 25%, от 3 до 6 лет – на 50%, от 7 до 14 лет – на 64%, от 15 лет и старше – на 30%.



Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания. Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А (H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью.



В настоящее время все больницы обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов. Созданы также запасы оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, подготовлено медицинское оборудование – аппараты для искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры. В областной клинической больнице введена в эксплуатацию техника для обеспечения пролонгированной поддержки функций сердца и легких.



Напомним, эпидемический подъем заболеваемости в регионе начался в конце прошлого года.