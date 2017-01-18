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18 января врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов отправился с рабочим визитом в Переславль-Залесский. Перед началом официальной программы глава региона незапланированно заехал в один из дворов города, расположенный на улице 50 лет Комсомола, чтобы пообщаться с людьми, из первых уст услышать о волнующих их проблемах.



В микрорайоне проживают порядка 3,5 тысячи человек. Оказалось, что им очень не хватает комплексной спортивно-игровой площадки. Те, что оборудованы, находятся в плохом состоянии и предназначены только для детей младшего возраста.



– Очень нужна спортивная площадка для подростков. У нас в Переславле детей много, хотелось бы, чтобы для них было больше возможностей, – говорит молодая мама Юлия Носкова.



По вечерам подростки нередко собираются на детских площадках, ломают качели и карусели. Чтобы развлечь себя, стучат мячами об электрические щиты. Заняться спортом им просто негде. Расположенный неподалеку межшкольный стадион предназначен только для спортивных секций.



– Мы готовы помочь, – сказал Дмитрий Миронов. – Микрорайону действительно необходима универсальная спортивная площадка, на которой школьники в свободное время смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, набирать силу на уличных тренажерах. Ребята должны иметь возможность направить свою энергию в правильное русло.



Реализовать проект Дмитрий Миронов предложил через областную программу инициативного бюджетирования. Она предусматривает адресное решение социально-значимых для жителей проблем за бюджетные средства. Граждане также могут сделать свой материальный клад, но это условие не является обязательным.



Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Ярославской области – директору департамента финансов Илье Баланину рассказать жителям микрорайона о правилах подачи заявки на участие в программе и оказать все необходимое содействие.



– Думаю, в ближайшее время, по весне, мы приступим к реализации этого проекта, – добавил Дмитрий Миронов.