​18 января врио губернатора Дмитрий Миронов, члены Правительства Ярославской области посетили переславский завод «ЛИТ», занимающийся разработкой и выпуском теплоизоляционных изделий. Они осмотрели производственные цеха, пообщались с рабочими.



Сегодня это градообразующее предприятие успешно развивается и реализует социально значимые программы для своих сотрудников и ветеранов. Дмитрий Миронов высоко оценил эту работу. Зарплата на заводе составляет 27 – 31 тысячу рублей, что на уровне средней по региону.



На протяжении почти 30 лет «ЛИТ» возглавляет Николай Шилов, который в настоящее время является депутатом Переславль-Залесской городской думы и входит в состав экспертной группы по промышленности совета по разработке региональной программы «10 точек роста». Он рассказал руководству области о деятельности предприятия, провел для Дмитрия Миронова и членов Правительства экскурсию по местному музею.



Этот музей был создан три года назад в честь 35-летия завода и 175-летия промышленной площадки, на которой расположено предприятие, и посвящен ее истории. Она началась в 1839 году с открытия ткацкой фабрики. В советское время, в 1970 году, здесь было химическое производство: выпускалась знаменитая фото- и кинопленка. В начале XXI века жизнь этой территории продолжилась благодаря ее перепрофилированию под выпуск теплоизоляционных материалов.



Завод «ЛИТ» был основан в 1979 году. В данный момент он специализируется на производстве теплоотражающих, теплоизоляционных и упаковочных материалов, рулонных нагревательных систем и других видов продукции.