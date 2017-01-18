Такое поручение врио губернатора Дмитрий Миронов дал и. о. мэра города Владимиру Волкову 18 января.



В рамках рабочей поездки руководитель региона лично проинспектировал здание. Оно построено 1949 году и сейчас находится в очень плохом состоянии. А это единственный в городе ДК.



– Дом культуры необходимо восстановить, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Прошу вас, Владимир Михайлович, взять этот вопрос под личный контроль. Этот объект очень значим для горожан, и необходимо сделать все, чтобы до конца года реконструкция была завершена.



В ДК располагается муниципальный центр внешкольной работы «Ювента». Как сообщил Владимир Волков, возглавивший город в ноябре, просьба о ремонте была первой поступившей к нему от жителей, поскольку объект очень важен для них. В здании будет все для внешкольной работы. Предусмотрены хореографические и хоровые классы, творческие мастерские.



После посещения ДК Дмитрий Миронов провел встречу с общественностью, и вопрос о реконструкции на ней вновь прозвучал одним из первых.



– К концу года планируем завершить ремонт. И если пригласите на открытие, буду очень рад, – ответил Дмитрий Миронов. – Мы с руководством города приняли решение сохранить исторический облик здания, чтобы оно стало визитной карточкой Переславля-Залесского. Но при этом Дом культуры станет более современным и функциональным.



На проведение работ выделены средства из областного бюджета. Планируется, что подрядчик выйдет на объект уже в феврале.