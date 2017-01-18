|Один из вопросов, прозвучавших 18 января на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова и членов Правительства области с общественностью Переславля-Залесского, касался строительства в городе дороги-дублера.
Ее задача – разгрузить центр города, через который сейчас идут все транспортные потоки. Особенно остро эта проблема строит в летний период, когда число туристических автобусов и машин дачников резко увеличивается.
–Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с руководством города, – отметил Дмитрий Миронов. – Проблема решаема. Дорожная карта реализации проекта уже разработана.
Как доложил курирующий дорожную отрасль заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, средства на проведение работ по поручению главы региона предусмотрены. В рамках проекта будет реконструирована щебеночная дорога по улице Дорожная, а также мостовой переход через реку Трубеж.
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