​Один из вопросов, прозвучавших 18 января на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова и членов Правительства области с общественностью Переславля-Залесского, касался строительства в городе дороги-дублера.



Ее задача – разгрузить центр города, через который сейчас идут все транспортные потоки. Особенно остро эта проблема строит в летний период, когда число туристических автобусов и машин дачников резко увеличивается.



–Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с руководством города, – отметил Дмитрий Миронов. – Проблема решаема. Дорожная карта реализации проекта уже разработана.



Как доложил курирующий дорожную отрасль заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, средства на проведение работ по поручению главы региона предусмотрены. В рамках проекта будет реконструирована щебеночная дорога по улице Дорожная, а также мостовой переход через реку Трубеж.