​В регионе идет работа по созданию максимально прозрачных и комфортных для инвесторов условий. Об этом 18 января на встрече руководства Ярославской области с общественностью Переславля-Залесского, которая прошла в рамках рабочей поездки врио губернатора Дмитрия Миронова, сообщил председатель Правительства Дмитрий Степаненко.



– Инвесторов надо искать всегда, – подчеркнул Дмитрий Степаненко, отвечая на вопросы жителей города. – И для того, чтобы этот процесс шел быстрее, в регионе должна существовать максимально понятная для инвесторов система господдержки. В индустриальных парках для них созданы условия, действуют налоговые льготы. Сейчас мы прорабатывает вопросы распространения этих мер поддержки и на остальных территориях.



Дмитрий Степаненко отметил, что подобные программы уже успешно реализуются в Калужской, Московской и ряде других областей. Задача Правительства – проанализировать имеющийся опыт, выбрать лучшее и внедрить эти практики в Ярославском регионе.